ПСЖ – Манчестер Юнайтед: Лучи будет наблюдателем матча

Лига Европы — 21:40 100
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Челсі – Динамо: АПЛ, Прімера, Бундесліга, Україна – динамівці, які грали останній матч з лондонцями, де вони зараз
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Челси решил продать Кепу из-за конфликта с СарриАнглия — 20:01 466
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Мораес подал документы на украинское гражданство, – ЦыганыкСборная Украины — 18:04 369
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"Мені подобається Шахтар, але я маю власні амбіції". Правила життя Паулу ФонсекиОвертайм — 16:10 588
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"Після гри уболівальники нам відверто поспівчували". Мар’ян Швед – про Львівське дербі, Селтік і перемогу над ДинамоИнтервью — 12:00 281