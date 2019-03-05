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ПСЖ – Манчестер Юнайтед: Лучи будет наблюдателем матча

22:10 14 Читати українською
ПСЖ – Манчестер Юнайтед: Лучи будет наблюдателем матча
Лучано Лучи / соцсети

Председатель Комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи будет наблюдателем на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Манчестер Юнайтед.

Лучано Лучи получил назначение на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ – Манчестер Юнайтед, сообщает канал Футбол 1.

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Глава Комитета арбитров ФФУ будет наблюдать за работой судейской бригады во главе с Дамиром Скоминой.

Сам поединок состоится 6 марта в 22:00 по киевскому времени.

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