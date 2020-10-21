В первом матче группового раунда нового сезона Лиги чемпионов парижане на своем поле уступили "красным дьяволам". Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

В группе Н прошлогодний финалист Лиги чемпионов ПСЖ принимал Манчестер Юнайтед. Уже в середине первого тайма манкунианцы вышли вперед – Абду Диалло в собственной штрафной завалил Антони Марсьяля и Бруну Фернандеш с пенальти открыл счет в матче.

Сульшер признался, что стало залогом успеха Манчестер Юнайтед в победе над ПСЖ

После перерыва активный Марсьяль, пытаясь отвести угрозу от своих ворот после подачи с углового от Неймара, срезал мяч во владение Де Хеа. И лишь под занавес поединка Маркусу Рашфорду после передачи Поля Погба удалось эффектным ударом удалось поставить жирную точку в поединке.

Победа принесла подопечным Сульшера 3 пункта и они вместе с РБ Лейпциг возглавляют турнирную таблицу своей группы. ПСЖ и Истанбул Башакшехир пока без очков.

Лига чемпионов: Манчестер Юнайтед дожал ПСЖ, экс-конкурент Зинченко дублем напомнил о себе, неудача Ракицкого и Ко