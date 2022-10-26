Еще в первом тайме ПСЖ снял все вопросы, забив в ворота израильтян 4 эффектных гола. Дубль в активе Лионеля Месси, по разу отличились Неймар и Килиан Мбаппе. Атакующее трио парижан просто разорвало своих соперников. Гости ответили только одним результативным ударом.

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После перерыва парижане забили еще трижды. Точные удары в свой актив записали Солер и Мбаппе, а еще однажды израильтяне поразили свои ворота. Правда, один раз забили и в ворота Доннаруммы, на несколько минут возродив интригу.

7:2 – ПСЖ набрал 11 очков и вместе с Бенфикой досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов. В последнем туре парижане сыграют на выезде с Ювентусом, который проиграл 4 из 5-ти матчей и мечтает разве что о выходе в Лигу Европы. У туринцев и Маккаби по 3 балла.

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