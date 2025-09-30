Главный тренер Барселоны Ханси Флик поделился ожиданиями от матча своей команды с ПСЖ в Лиге чемпионов.

"Матч состоится в лучший момент для Барсы? Никогда не знаешь. Мы сыграем против лучшей команды прошлого сезона. Мне нравится стиль ПСЖ. Нравятся их футболисты и главный тренер.

Нам будет нелегко, ведь ПСЖ тоже хочет играть с мячом и хорошо прессингует. С первой секунды и до последней минуты мы должны играть на самом высоком уровне. Это Лига чемпионов.

Является ли Барселона фаворитом ЛЧ? Конечно. Мы фавориты, но впереди тяжелая работа, долгий путь", – цитирует Флика AS.

