"То, что меня беспокоит в ПСЖ, так же беспокоит меня в любой другой команде. Я согласен с большинством людей, которые отмечают, что они – лучшая команда Европы и мира. Причина в том, что они демонстрируют это во Франции, Лиге чемпионов и этом соревновании.

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Мы относимся к ним с максимальным уважением, и мне очень нравится наблюдать за ними, но мы здесь, чтобы сделать все возможное и выиграть финал. Конечно, будет тяжело, но для меня все игры тяжелые.

Безусловно, ПСЖ и их тренер Луис Энрике – образец для всех людей, которые любят футбол.

В то же время у нас есть свой стиль, и мы на протяжении сезона показали, как хотим играть, как с мячом, так и без него. Они команда, которая любит держать мяч, конечно, мы тоже. Они также любят прессинговать высоко, и мы делаем то же самое", – цитирует Мареску официальный сайт Челси.

Матч Челси – ПСЖ состоится 13 июля.

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