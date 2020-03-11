ПСЖ – Лион: финал Кубка французской Лиги официально перенесен

Финальный поединок между ПСЖ и Лионом не состоиться в запланированную дату.

Финальный матч Кубка французской лиги между ПСЖ и Лионом перенесен на неопределенный срок, сообщает Le Parisien.

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Встреча, которая должна была состояться 4 апреля на стадионе Стад де Франс в пригороде Парижа, отложена из-за коронавируса. Новая дата проведения финала не определена. Решение было утверждено Профессиональной футбольной лигой Франции и устроило оба клуба, которые не хотели проводить финал при пустых трибунах.

Напомним, что матчи Лиги 1 и Лиги 2 будут проводиться до 15 апреля пустых трибунах из-за эпидемии коронавируса.

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