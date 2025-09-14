ПСЖ сыграет против Ланса в четвертом туре Ла Лиги. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч ПСЖ – Ланс состоится сегодня, 14 сентября. Стартовый свисток на Парк де Пренс прозвучит в 18:15 по киевскому времени.

Экс-игрок Ливерпуля помог Монако вырвать тяжелую победу перед стартом в ЛЧ, Ницца одолела Нант благодаря голу Бога

Где смотреть ПСЖ – Ланс? Прямая трансляция игры доступна на сервисе Megogo при условии наличия соответствующей подписки. За главными событиями матча также можно следить в текстовом онлайне Футбол 24.

Илья Забарный второй раз подряд попал в стартовый состав ПСЖ.

Стартовый состав ПСЖ: Шевалье – Хакими, Забарный, Беральдо, Эрнандес – Заир-Эмери, Витинья, Ли Кан, Барколя, Рамуш, Хвича.