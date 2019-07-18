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ПСЖ – главный фаворит в борьбе за Роуза

21:13 28 Читати українською
ПСЖ – главный фаворит в борьбе за Роуза
Денни Роуз / BBC Sport

Защитник Тоттенхэма Дэнни Роуз, вероятно, покинет английский клуб летом.

ПСЖ возглавляет список клубов, которые интересуются защитником Тоттенхэма Дэнни Роузом, сообщает Sky Sports. Также в услугах англичанина заинтересован Шальке.

Тоттенхэм выставил на трансфер Роуза и еще 2-х игроков

Ранее защитник Дэнни Роуз заявил, что ему безразлично, останется ли он в Тоттенхэме на следующий сезон. Кроме того, англичанин постоянно публично критикует клуб.

Заметим, что в прошлом сезоне 29-летний левый защитник провел за "шпор" 37 матчей во всех турнирах, где отдал 5 результативных передач.

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