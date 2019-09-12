ПСЖ – дом для недисциплинированных игроков, не удивился трансферу Икарди туда, – Ди Канио

Бывший итальянский форвард Паоло Ди Канио раскритиковал ПСЖ за трансфер Икарди прошлым летом.

"Серьезно, зачем Анчелотти хотел видеть в Наполи кого-то вроде Икарди, который не может извиниться перед партнерами по команде за слова жены-агента? Карло нужен изобретательный нападающий по типу Мертенса. А Мауро забивает голы только с линии ворот.

Икарди перебрался в ПСЖ

В остальном он не способен ни на что, что должен делать современный нападающий. Я не сильно удивлен, что он перешел в ПСЖ – дом для недисциплинированных игроков", – цитирует Ди Канио Goal.com.

Напомним, Икарди перебрался в ПСЖ на правах аренды. Нападающий провел за "нерадзурри" 37 матчей в прошлом сезоне, отметившись 17 голами и 5 голевыми передачами. Опальный аргентинец постоянно находился в скандалах с руководством клуба, а новый тренер Интера Антонио Конте не видит места Икарди в составе команды.

ПСЖ провел замечательную трансферную кампанию, но из-за Неймара и Икарди рискует утонуть в скандалах