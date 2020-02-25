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ПСЖ – Боруссия Д: парижане имеют серьезные потери перед ответным матчем Лиги чемпионов

11:18 68 Читати українською
ПСЖ – Боруссия Д: парижане имеют серьезные потери перед ответным матчем Лиги чемпионов
Тьягу Силва / AS

ПСЖ не сможет рассчитывать сразу на четырех игроков основы в ответном матче против Боруссии Д в рамках 1/8 Лиги чемпионов.

 

Тьягу Силва, Андер Эррера, Тома Менье и Марко Верратти пропустят матч против Боруссии Д в Лиге чемпионов, информирует официальный сайт ПСЖ.

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Отмечается, что Эррера и Силва травмировались в матче против Бордо в рамках чемпионата Франции. Испанец выбыл на срок от 6 до 8 недель, тогда как бразильский защитник сможет сыграть через три недели. Добавим, что Менье и Верратти не смогут помочь ПСЖ из-за дисквалификации.

Напомним, Боруссия Д обыграла ПСЖ в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1). Ответный матч запланирован на 11 марта, начало в 22:00.

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ПСЖ - Боруссия Дортмунд Тома Менье Тома Менье Марко Верратти Марко Верратти ПСЖ ПСЖ Лига чемпионов Тиагу Силва Тиагу Силва Андер Эррера Андер Эррера
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