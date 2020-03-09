ПСЖ – Боруссия Д: Мбаппе пропустил тренировку перед матчем Лиги чемпионов

Томас Тухель получил плохие новости накануне поединка против дортмундской Боруссии.

Нападающий парижан Килиан Мбаппе не явился на сегодняшнюю тренировку команды из-за боли в горле, сообщает Le Parisien.

ПСЖ – Боруссия Д: УЕФА официально принял решение по матчу Лиги чемпионов

О детальном состояние лидера ПСЖ не сообщается, но его участие в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Боруссии Д остается под вопросом. Напомним, поединок состоится уже 11 марта, в первой встрече этих соперников французы уступили (1:2).

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 20 матчей, в которых отметился 18-ю голами и 6-ю ассистами.

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