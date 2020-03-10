ПСЖ – Боруссия Д: Мбаппе не смог тренироваться накануне игры

ПСЖ продолжает готовиться к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против Боруссии Д без ключевого форварда Килиана Мбаппе.
Француз пропустил и сегодняшнюю тренировку команды, информирует GFFN.
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Мбаппе приходится принимать лекарства, чтобы уменьшить боль от инфекции горла. Звезда ПСЖ весь день провел в постели и клубные врачи не уверены, что завтра (11 февраля) он будет готов к матчу против Боруссии Д. Напомним, битва между парижанами и немцами за проход в 1/4 Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени.
К слову, именно Мбаппе отдал ассист на Неймара, который забил единственный гол ПСЖ в первом матче против "шмелей".
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