ПСЖ – Боруссия Д: Мбаппе не смог тренироваться накануне игры

ПСЖ продолжает готовиться к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против Боруссии Д без ключевого форварда Килиана Мбаппе.

Француз пропустил и сегодняшнюю тренировку команды, информирует GFFN.

ПСЖ – Боруссия Д: УЕФА официально принял решение по матчу Лиги чемпионов

Мбаппе приходится принимать лекарства, чтобы уменьшить боль от инфекции горла. Звезда ПСЖ весь день провел в постели и клубные врачи не уверены, что завтра (11 февраля) он будет готов к матчу против Боруссии Д. Напомним, битва между парижанами и немцами за проход в 1/4 Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени.

К слову, именно Мбаппе отдал ассист на Неймара, который забил единственный гол ПСЖ в первом матче против "шмелей".

ПСЖ сходит с ума из-за Мбаппе: продажа звезд, самая большая зарплата в истории, капитанская повязка