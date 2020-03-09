ПСЖ – Боруссия Д: матч состоится за закрытыми дверями, – СМИ

Эпидемия распространения вируса уже создает хаос и на футбольных просторах Франции.

УЕФА совместно с Министерством спорта Франции решили провести матч 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ – Боруссия Д без фанатов, сообщает RMC Sport.

Валенсия – Аталанта и еще один топ-матч Лиги Европы состоятся за закрытыми дверями

Официальное заявление по этому поводу будет обнародовано в ближайшее время. Причина – стремительное распространение коронавируса во Франции, где уже заразились более тысячи человек.

Напомним, в первой встрече этих соперников парижане уступили немцам (1:2). Поединок запланирован на 11 марта, начало в 22:00.

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