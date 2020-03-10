ПСЖ – Боруссия Д: Холанд планирует сыграть еще лучше, чем в первом матче

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд готов снова огорчить ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Да, я забил два гола, но также сделал много ошибок во время первого матча. Я могу выступить значительно лучше.

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Я стараюсь работать как можно больше, чтобы стать лучшим футболистом. Именно поэтому я много работаю, хотя порой это трудно. Я отдаю все, что может предложить мое тело", – рассказал Холанд в интервью France Football.

Напомним, матч ПСЖ – Боруссия Д состоится завтра (11 марта), в 22:00. Первый поединок завершился победой немцев со счетом 2:1.

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