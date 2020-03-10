toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ КОРОНАВИРУС ВАЛЕНСИЯ - АТАЛАНТА РБ ЛЕЙПЦИГ - ТОТТЕНХЭМ

ПСЖ – Боруссия Д: Холанд планирует сыграть еще лучше, чем в первом матче

10:42 25 Читати українською
ПСЖ – Боруссия Д: Холанд планирует сыграть еще лучше, чем в первом матче
Эрлинг Холанд / Reuters

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд готов снова огорчить ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

 

"Да, я забил два гола, но также сделал много ошибок во время первого матча. Я могу выступить значительно лучше.

ПСЖ – Боруссия Д: УЕФА официально принял решение по матчу Лиги чемпионов

Я стараюсь работать как можно больше, чтобы стать лучшим футболистом. Именно поэтому я много работаю, хотя порой это трудно. Я отдаю все, что может предложить мое тело", – рассказал Холанд в интервью France Football.

Напомним, матч ПСЖ – Боруссия Д состоится завтра (11 марта), в 22:00. Первый поединок завершился победой немцев со счетом 2:1.

Холанд – монстр: принизив пафосний ПСЖ, ледь не побив світовий легкоатлетичний рекорд, перевершив Мессі, Кріша і Мбаппе

blog_ava
Ярмоленко существенно потерял в стоимости по данным Transfermarkt
10:20
169
Теги
Лига чемпионов ПСЖ - Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
52
мин
Валенсия
22:00
Аталанта
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук