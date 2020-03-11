ПСЖ – Боруссия Д: болельщики хозяев сдержали обещание и устроили ад возле стадиона

ПСЖ получил хотя бы часть фанатской поддержки в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Боруссии Д.

Из-за запрета прийти на стадион поклонники парижан были вынуждены собраться возле Парк де Пренс, информирует GFFN.

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Ультрас ПСЖ заранее пообещали организовать громкую поддержку команде и не подвели. Земля содрогалась от взрывов петард, а горячие болельщики не жалели глоток для пения. Подопечные Тухеля получили необходимый заряд и уже в первом тайме забили два мяча в ворота Боруссии.

Напомним, вчера (10 марта) Валенсия и Аталанта также провели свой матч 1/8 финала Лиги чемпионов при пустых трибунах.

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