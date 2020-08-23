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ПСЖ – Бавария: Тухель назвал главное преимущество мюнхенцев в финале Лиги чемпионов

07:30 - Читати українською
ПСЖ – Бавария: Тухель назвал главное преимущество мюнхенцев в финале Лиги чемпионов
Томас Тухель / официальный сайт УЕФА

Главный тренер ПСЖ Тухель поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов против Баварии.

 

"Сейчас Бавария набрала уникальный ход. В их составе сочетаются молодые, голодные до побед игроки и опытные участники турнира. Я много общаюсь с Кейлором Навасом, также у нас есть Анхель Ди Мария и Неймар, которые уже выигрывали это соревнование.

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У Баварии есть небольшое преимущество в том смысле, что она привыкла участвовать в финалах вроде этого. Но подобное преимущество решающей не станет", – цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, что финал Лиги чемпионов 2019/20 состоится уже завтра, 23 августа. Начало игры в 22:00.

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Анхел Анхел Ди Мария Кейлор Кейлор Навас Неймар Бавария Бавария ПСЖ ПСЖ Лига чемпионов Томас Томас Тухель ПСЖ - Бавария
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