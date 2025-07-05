ПСЖ и Бавария сыграют в матче 1/4 финала Клубного ЧМ-2025. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч ПСЖ – Бавария на Mercedes-Benz Stadium в Атланте начнется в 19:00 по киевскому времени. Посмотреть игру вживую можно на MEGOGO по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL". Бесплатная трансляция доступна на платформах Суспільне Спорт и местных каналах Общественного. "Футбол 24" опишет главные события в текстовом онлайне.

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Стартовый состав ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш – Невеш, Витинья, Фабиан Руис – Барколя, Дуэ, Кварацхелия

Стартовый состав Баварии: Нойер – Лаймер, Упамекано, Та, Станишич – Киммих, Павлович – Олисе, Мусиала, Коман – Кейн