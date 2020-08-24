ПСЖ – Бавария: полиция задержала почти сотню фанатов из-за погромов в Париже

Около 5 тысяч фанатов ПСЖ собрались возле Парк де Пренс, чтобы поболеть за свою команду. Впрочем, поддержка получилась довольно жаркой – не обошлось без пиротехники, сообщает Yahoo News.

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Уже после финала вспыхнуло сразу несколько конфликтов между болельщиками и полицией. Затем фанаты устроили погромы на Елисейских полях, подожгли несколько машин, разгромив магазины и порозбивав окна. По сообщениям полиции, по итогам беспорядков задержали 83 человек. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки.

Напомним, Бавария минимально обыграла ПСЖ в финале Лиги чемпионов (1:0) и оформила требл в сезоне 2019/20.

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