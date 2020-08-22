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ПСЖ – Бавария: подопечные Флика отрабатывают пенальти перед финалом Лиги чемпионов

12:12 - Читати українською
ПСЖ – Бавария: подопечные Флика отрабатывают пенальти перед финалом Лиги чемпионов
Тренировка Баварии / Твиттер мюнхенцев

Мюнхенская Бавария серьезно готовится к финальному поединку ЛЧ против ПСЖ.

 

Во время последней тренировки подопечные Ганса-Дитера Флика отрабатывали одиннадцатиметровые удары на случай, если основное и дополнительное время игры закончится вничью, пишет Bild.

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По данным источника, первым у Баварии в послематчевой серии пенальти будет бить Роберт Левандовски. Также к точке точно подойдет Томас Мюллер. Среди других кандидатов на исполнение пенальти есть Мануэль Нойер, Леон Горетцка, Иван Перишич, Йозуа Киммих и Дэвид Алаба.

Напомним, финал Лиги чемпионов ПСЖ – Бавария запланирован на 23 августа, начало в 22:00.

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