ПСЖ – Бавария: Почеттино отреагировал на слухи о потере капитана перед ключевым матчем Лиги чемпионов
Наставник ПСЖ Почеттино рассыпался в комплиментах сопернику.
"Убежден, что случиться может все что угодно. Бавария – лучший клуб мира на данный момент. Отношусь к сопернику с огромным уважением. Вместе с тем мы уверены в собственных силах. Прекрасно понимаем, что нужно настраиваться на победу и попробовать ее достичь.
Челси – Порту: Тухель отметил главное преимущество соперника перед поединком Лиги чемпионов
Что касается Маркиньоса, мы еще не решили, примет ли он участие в матче. В стартовом составе он, конечно, не выйдет, но может выйти со скамейки запасных. Думаю, он мог бы сыграть", – цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.
Напомним, в первой встрече этих соперников парижане на выезде одолели мюнхенцев (3:2). Матч 1/4 финала ПСЖ – Бавария состоится 13 апреля, начало в 22:00.
ПСЖ перестрелял Баварию: феерический фарт Парижа, гениальный матч Киммиха, триумф Наваса, звёздное шоу Мбаппе и Неймара