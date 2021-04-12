"Убежден, что случиться может все что угодно. Бавария – лучший клуб мира на данный момент. Отношусь к сопернику с огромным уважением. Вместе с тем мы уверены в собственных силах. Прекрасно понимаем, что нужно настраиваться на победу и попробовать ее достичь.

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Что касается Маркиньоса, мы еще не решили, примет ли он участие в матче. В стартовом составе он, конечно, не выйдет, но может выйти со скамейки запасных. Думаю, он мог бы сыграть", – цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первой встрече этих соперников парижане на выезде одолели мюнхенцев (3:2). Матч 1/4 финала ПСЖ – Бавария состоится 13 апреля, начало в 22:00.

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