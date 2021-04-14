Бавария обыграла ПСЖ в матче 1/4 финала Лиги чемпионов, но выбыла из турнира.

Мюнхенцы победили на Парк де Пренс со счетом 1:0. Первая встреча завершилась победой парижской команды со счетом 3:2. Таким образом, ПСЖ прошел в полуфинал турнира благодаря правилу выездного гола.

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Более того, парижанам покорилось уникальное достижение в рамках Лиги чемпионов. Впервые в истории действующий обладатель трофея уступил в рамках плей-офф команде, которую он обыграл в финале годом ранее, сообщает пресс-служба УЕФА. Напомним, в решающем матче ЛЧ-2020 Бавария обыграла ПСЖ со счетом 1:0.

К слову, в полуфинале нынешнего розыгрыша парижане сыграют с победителем пары Манчестер Сити – Боруссия Д. В первой встрече дортмундцы проиграли "горожанам" со счетом 1:2.

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