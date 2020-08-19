ПСЖ – Бавария: определилась пара финалистов Лиги чемпионов 2019/20

Лион не удалось шокировать футбольную Европу, поэтому французского финала не будет.

Бавария разгромила Лион (3:0) и завоевала путевку на ключевой матч самого престижного европейского турнира.

Лион – Бавария – видео голов

ПСЖ и Бавария встретятся в заключительном поединке Лиги чемпионов сезона 2019/20. Поединок состоится в воскресенье, 23 августа, стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Напомним, парижане в полуфинале ЛЧ с таким же счетом не заметили РБ Лейпциг (3:0).

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