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ПСЖ – Бавария: определилась пара финалистов Лиги чемпионов 2019/20

19 августа 23:50 - Читати українською
ПСЖ – Бавария: определилась пара финалистов Лиги чемпионов 2019/20
Бавария – ПСЖ / Фото ФК Бавария

Лион не удалось шокировать футбольную Европу, поэтому французского финала не будет.

 
Серж Гнабри 18’
Серж Гнабри 33’
Роберт Левандовски 88’
18’ Серж Гнабри
33’ Серж Гнабри
88’ Роберт Левандовски

Бавария разгромила Лион (3:0) и завоевала путевку на ключевой матч самого престижного европейского турнира.

Лион – Бавария – видео голов

ПСЖ и Бавария встретятся в заключительном поединке Лиги чемпионов сезона 2019/20. Поединок состоится в воскресенье, 23 августа, стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Напомним, парижане в полуфинале ЛЧ с таким же счетом не заметили РБ Лейпциг (3:0).

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