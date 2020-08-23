ПСЖ – Бавария: мюнхенцы не забили до перерыва впервые после карантина

Бавария впервые не смогла забить в первом тайме после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, сообщает Opta.
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Эта результативная серия из первых таймов насчитывала 15 матчей, включая матчами Бундеслиги, Кубка Германии, Лиги чемпионов и в товарищеской встрече с Марселем.
К слову, Бавария может оформить требл в матче с ПСЖ – мюнхенцы оформили чемпионство и победу в Кубке Германии.
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