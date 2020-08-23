toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ПСЖ - БАВАРИЯ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ВОРСКЛА - РУХ

ПСЖ – Бавария: Мюллер повторил рекорд среди немцев по количеству финалов Лиги чемпионов

22:51 - Читати українською
ПСЖ – Бавария: Мюллер повторил рекорд среди немцев по количеству финалов Лиги чемпионов
Томас Мюллер / Opta

Нападающий Баварии Томас Мюллер вписал свою фамилию в историю немецкого футбола.

 
Кингсли Коман 59’
59’ Кингсли Коман

Финал против ПСЖ стал для Томаса уже четвертым за его карьеру, сообщает Opta. Ранее Мюллер доходил до финала Лиги чемпионов с Баварией в 2010, 2012 и 2013 годах.

ПСЖ – Бавария: Деку выбрал лучшего между Неймаром и Левандовски накануне финала Лиги чемпионов

Благодаря этому Томас поравнялся с немецким рекордсменом по количеству финалов ЛЧ – Тони Кроосом, который четыре раза выигрывал турнир с мадридским Реалом.

К слову, Мюллер провел 49 матчей в составе Баварии в сезоне 2019/20, записав в свой актив 14 голов и 26 ассистов во всех турнирах.

Чіткий план кращий за зухвалі супертрансфери, або Чому Баварія не дасть Неймару і Мбаппе виграти Лігу чемпіонів

blog_ava
Леднев откровенно высказался о сотрудничестве с Луческу
09:29
24891
Теги
Лига чемпионов Тони Тони Кроос Бавария Бавария ПСЖ ПСЖ ПСЖ - Бавария Томас Томас Мюллер
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • ПСЖ – Бавария: анонс финала Лиги чемпионов
    Ліга чемпіонів — 08:007099 ПСЖ – Бавария: анонс финала Лиги чемпионов
1
дн
:
19
час
:
28
мин
Тракай
19:00
Дерри Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?