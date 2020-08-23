ПСЖ – Бавария: Мюллер повторил рекорд среди немцев по количеству финалов Лиги чемпионов

Финал против ПСЖ стал для Томаса уже четвертым за его карьеру, сообщает Opta. Ранее Мюллер доходил до финала Лиги чемпионов с Баварией в 2010, 2012 и 2013 годах.

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Благодаря этому Томас поравнялся с немецким рекордсменом по количеству финалов ЛЧ – Тони Кроосом, который четыре раза выигрывал турнир с мадридским Реалом.

К слову, Мюллер провел 49 матчей в составе Баварии в сезоне 2019/20, записав в свой актив 14 голов и 26 ассистов во всех турнирах.

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