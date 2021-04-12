Наставник французского Пари Сен-Жермен Маурисио Почеттино получил лишнюю головную боль перед вторым четвертьфиналом Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии. Гранд остался без капитана команды.

Маркиньос не сыграет против мюнхенцев из-за травмы, сообщает Le Parisien.

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Универсал пропустил тренировку парижан в понедельник. Маркиньос все еще имеет проблемы из-за полученного в первом матче с Баварией повреждения. Тогда бразилец забил на 28-й минуте, но уже через несколько десятков секунд вынужден был попросить замену. Вместо него вышел Андер Эррера.

Кроме баска, позицию Маркиньоса в центре поля может закрыть Леандро Паредес. Аргентинец вернулся после дисквалификации. Также побороли коронавирус защитник Алессандро Флоренци и хавбек Марко Верратти.

К слову, матч ПСЖ – Бавария состоится во вторник, 13 апреля. Первый поединок завершился победой парижан (3:2).

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