toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ПСЖ - БАВАРИЯ ОЛИМПИК - ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ ДЕСНА - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

ПСЖ – Бавария: Киммих убежден, что Мбаппе и Неймар не заставят мюнхенцев отступить от своего стиля

21:54 - Читати українською
ПСЖ – Бавария: Киммих убежден, что Мбаппе и Неймар не заставят мюнхенцев отступить от своего стиля
Йозуа Киммих / официальный сайт УЕФА

Защитник Баварии Йозуа Киммих поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

 

"На клубном уровне нет большей чести, чем играть в таком финале. В детстве ты всегда с восторгом смотришь Лигу чемпионов. К сожалению, матчи проходили без зрителей, но все равно это огромная возможность, которой мы очень хотим завтра воспользоваться.

Гнучка тактика, революційний футбол Неймара та трофейний голод як причина успіху – чому ПСЖ переможе Баварію у фіналі ЛЧ

Предыдущему поколению нужно было несколько попыток, чтобы наконец выиграть трофей. Но мы хотим это сделать сразу же. Завтра вечером мы отдадим все силы ради этого. Гимн Лиги чемпионов – просто волшебный, когда ты слушаешь его на поле. Тогда мы действительно чувствуем, что это особый матч.

Мы пока не знаем стартовый состав, но я думаю, что буду играть правым защитником. Против меня на фланге могут действовать Неймар или Мбаппе, они оба очень хорошо атакуют. Но я не думаю, что мы будем обороняться слишком глубоко через них.

С тех пор состав сильно изменился, у нас новый главный тренер. То же самое можно сказать о ПСЖ, хотя я не знаю, был Тухель тогда уже их главным тренером. В любом случае сравнивать что-то нет смысла", – приводит слова Киммиха официальный сайт УЕФА.

Напомним, финал Лиги чемпионов между ПСЖ и Баварией состоится уже завтра, 23 августа. Начало в 22:00.

Чіткий план кращий за зухвалі супертрансфери, або Чому Баварія не дасть Неймару і Мбаппе виграти Лігу чемпіонів

blog_ava
Севилья – Интер: Днепр не один, рекордное чудо в финале ЛЕ, будущий партнер Лунина, герой привез 3 пенальти подряд
06:21
18126
Теги
Бавария Бавария ПСЖ ПСЖ Лига чемпионов Килиан Килиан Мбаппе ПСЖ - Бавария Йозуа Йозуа Киммих Неймар
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
24
мин
ПСЖ
22:00
Бавария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?