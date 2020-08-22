ПСЖ – Бавария: Киммих убежден, что Мбаппе и Неймар не заставят мюнхенцев отступить от своего стиля

"На клубном уровне нет большей чести, чем играть в таком финале. В детстве ты всегда с восторгом смотришь Лигу чемпионов. К сожалению, матчи проходили без зрителей, но все равно это огромная возможность, которой мы очень хотим завтра воспользоваться.

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Предыдущему поколению нужно было несколько попыток, чтобы наконец выиграть трофей. Но мы хотим это сделать сразу же. Завтра вечером мы отдадим все силы ради этого. Гимн Лиги чемпионов – просто волшебный, когда ты слушаешь его на поле. Тогда мы действительно чувствуем, что это особый матч.

Мы пока не знаем стартовый состав, но я думаю, что буду играть правым защитником. Против меня на фланге могут действовать Неймар или Мбаппе, они оба очень хорошо атакуют. Но я не думаю, что мы будем обороняться слишком глубоко через них.

С тех пор состав сильно изменился, у нас новый главный тренер. То же самое можно сказать о ПСЖ, хотя я не знаю, был Тухель тогда уже их главным тренером. В любом случае сравнивать что-то нет смысла", – приводит слова Киммиха официальный сайт УЕФА.

Напомним, финал Лиги чемпионов между ПСЖ и Баварией состоится уже завтра, 23 августа. Начало в 22:00.

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