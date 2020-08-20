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ПСЖ – Бавария: французско-немецкого финала Лига чемпионов еще не видела

12:29 - Читати українською
ПСЖ – Бавария: французско-немецкого финала Лига чемпионов еще не видела
Левандовски и Неймар / Фото ФК ПСЖ

В воскресенье болельщиков европейского футбола ожидает нетипичное событие.

 

Лишь во второй раз в истории Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов судьбу трофея разыграют между собой представители Германии и Франции.

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Последний раз такое противостояние было зафиксировано в 1976 году, когда Бавария сумела обыграть Сент-Этьен (1:0) в ключевом матче турнира.

Напомним, в сезоне Лиги чемпионов 2019/20 до финального поединка дошли Бавария и ПСЖ, для последних это пока лучшее достижение в турнире. Поединок состоится 23 августа, начало в 23:00.

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