ПСЖ – Бавария: французско-немецкого финала Лига чемпионов еще не видела

Лишь во второй раз в истории Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов судьбу трофея разыграют между собой представители Германии и Франции.

РБ Лейпциг – ПСЖ: десятки фанов парижан попали за решетку после выхода своей команды в финал Лиги чемпионов

Последний раз такое противостояние было зафиксировано в 1976 году, когда Бавария сумела обыграть Сент-Этьен (1:0) в ключевом матче турнира.

Напомним, в сезоне Лиги чемпионов 2019/20 до финального поединка дошли Бавария и ПСЖ, для последних это пока лучшее достижение в турнире. Поединок состоится 23 августа, начало в 23:00.

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