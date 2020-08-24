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ПСЖ – Бавария: Флик пополнил список тренеров, которые оформили требл

00:28 - Читати українською
ПСЖ – Бавария: Флик пополнил список тренеров, которые оформили требл
Ганс-Дитер Флик / Фото ФК Бавария

Наставник Баварии Ганс-Дитер Флик установил впечатляющее достижение в своем дебютном сезоне в качестве главного тренера.

 
Кингсли Коман 59’
59’ Кингсли Коман

Бавария обыграла ПСЖ (1:0) в финале Лиги чемпионов и завоевала самый престижный клубный трофей.

ПСЖ – Бавария – видео гола

Таким образом мюнхенцы во главе с главным тренером Ханс-Дитером Фликом оформили требл, завоевав золотые медали внутреннего чемпионата, Кубка Германии и ЛЧ. Флик стал 6-м тренером в мире, кому покорилось такое достижение, сообщает WhoScored.

Напомним, 55-летний специалист возглавил Баварию осенью после увольнения Нико Ковача.

Бавария – победитель Лиги чемпионов, мюнхенцы в прекрасном финале одолели ПСЖ

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Бавария Бавария Лига чемпионов ПСЖ - Бавария Ханс-Дитер Ханс-Дитер Флик
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