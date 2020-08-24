ПСЖ – Бавария: Флик пополнил список тренеров, которые оформили требл

Бавария обыграла ПСЖ (1:0) в финале Лиги чемпионов и завоевала самый престижный клубный трофей.
ПСЖ – Бавария – видео гола
Таким образом мюнхенцы во главе с главным тренером Ханс-Дитером Фликом оформили требл, завоевав золотые медали внутреннего чемпионата, Кубка Германии и ЛЧ. Флик стал 6-м тренером в мире, кому покорилось такое достижение, сообщает WhoScored.
Напомним, 55-летний специалист возглавил Баварию осенью после увольнения Нико Ковача.
Бавария – победитель Лиги чемпионов, мюнхенцы в прекрасном финале одолели ПСЖ