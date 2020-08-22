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ПСЖ – Бавария: Флик оценил шансы Боатенга сыграть в финале Лиги чемпионов

20:32 - Читати українською
ПСЖ – Бавария: Флик оценил шансы Боатенга сыграть в финале Лиги чемпионов
Ханс-Дитер Флик / официальный сайт УЕФА

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов против ПСЖ.

 

"Мы смотрели все матчи ПСЖ. Конечно, в этой команде очень качественные игроки. Они очень похожи на Барселону в этом плане. Нам важно перекрывать линии передач, лишать соперников пространства, куда можно сделать пас. У них есть скорость, это топ-команда с невероятными игроками.

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Говоря об игре с высокой линией, в первую очередь мы не хотим давать соперникам пространства, но понимаем, что за спинами наших защитников остается много свободных зон. Важно то, что мы можем давить на соперников в фазе владения мячом. Но нам также нужно быть уверенными, что мы сможем закрыть зоны позади нашей защиты, когда мяч идет туда.

В наших матчах за последние 10 месяцев мы всегда пытались навязать свой стиль соперникам и всегда играли с высокой линией защиты. При этом мы показывали хорошие результаты, поэтому не собираемся многое менять в этом плане.

Боатенг будет тренироваться с нами сегодня. Как главный тренер я всегда жду заключительной тренировки. Поговорю со своим штабом, и мы подумаем о том, как все может получиться завтра. Конечно, я надеюсь, что он будет достаточно здоров, чтобы выйти в стартовом составе. После тренировки мы проведем встречу со штабом и обсудим, что делать дальше", – приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

Напомним, что финал Лиги чемпионов 2019/20 состоится уже завтра, 23 августа. Начало игры в 22:00.

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