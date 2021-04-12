"У нас было много шансов в первом матче, но реализация подвела. Мы должны добавить в этом плане. Мы знаем, что будет нелегко, но постараемся отдавать все силы. Мы знаем, что должны забить как минимум два гола. Будет непросто, но это те матчи, ради которых мы играем в футбол.

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Мы хотим создать небольшую сенсацию в Париже. Конечно, мы будем рады, если нам это удастся", – цитирует Флика официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первой встрече этих соперников парижане на выезде одолели мюнхенцев (3:2). Матч 1/4 финала ПСЖ – Бавария состоится 13 апреля, начало в 22:00.

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