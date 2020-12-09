УЕФА заменил судейскую бригаду на поединок 6-го тура Лиги чемпионов между ПСЖ и Истанбул Башакшехиром.

Новым арбитром поединка между ПСЖ и турецким клубом назначен нидерландец Данни Маккели, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Помогать ему будут соотечественник Марио Дикс и поляк Марцин Бонек. Они заменили румынскую бригаду арбитров во главе Овидиу Хацеганом из-за расистского обращения четвертого арбитра к помощнику тренера Башакшехира Пьеру Вебо во время матча.

Отметим, что команды в итоге ушли с поля и отказались возвращаться, однако доиграют его уже сегодня, 9 декабря. Встреча начнется в 19:55 с момента остановки поединка.

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