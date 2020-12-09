Турецкий журналист и комментатор Ридван Дилмен в своем твиттере отметил, что красная карточка одного из тренеров Башакшехира Пьера Вебо, полученная в матче против ПСЖ, была отменена.

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Напомним, удаление помощника тренера завершилось громким скандалом, поскольку четвертый арбитр, указывая на нарушителя, употребил слово "черный", что повлекло настоящую бурю эмоций в турецкой команде. Главный тренер Истанбул Башакшехир Окан Бурук, которого наказали "горчичником", решил забрать свою команду с поля и матч пришлось остановить.

На момент остановки игры счет ни был открыт. Матч доиграют уже сегодня, 9 декабря. Встреча начнется в 19:55 с момента остановки поединка.

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