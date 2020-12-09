Союз европейских футбольных ассоциаций достиг согласия с обеими коллективами относительно ситуации с прерванным матчем.

Заключительный матч группового турнира Лиги чемпионов между ПСЖ и Истанбул Башакшехир, который прервали из-за расистского скандала, все-таки будет доигран.

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После обсуждения с представителями обоих клубов УЕФА, в порядке исключения, решил позволить провести поединок 9 декабря – с момента остановки, сообщает издание Lequipe. Игра состоится с новой командой официальных лиц матча. Начало встречи в 18:55.

Напомним, резервный арбитр Себастьян Чолтеску назвал ассистента главного тренера турок Пьера Вебо "черным", что вызвало скандал. Рефери обвинили в расизме и главный тренер Истанбул Башакшехир Окан Бурук решил забрать свою команду с поля. На момент остановки игры счет не был открыт.

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