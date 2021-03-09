Неймар, Мойзе Кин и Хуан Бернат не помогут парижанам в противостоянии с Барселоной, сообщает официальный сайт ПСЖ.

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Неймар и Бернат продолжают восстановление после травм – бразилец даже частично тренировался с общей группой парижан. Кин все еще находится на изоляции из COVID-19. Под вопросом и голкипер Серхио Рико, который пропустил сегодняшнюю тренировку по личным причинам.

К слову, ответный матч между ПСЖ и Барселоной состоится уже завтра, 10 марта, начало в 22:00. В первой встрече французы одержали крупную победу (4:1), чем улучшили свои шансы на выход в следующий этап.

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