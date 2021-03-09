ПСЖ – Барселона: Неймар и еще двое игроков парижан пропустят ответный матч 1/8 финала ЛЧ
ПСЖ имеет серьезные потери перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны.
Неймар, Мойзе Кин и Хуан Бернат не помогут парижанам в противостоянии с Барселоной, сообщает официальный сайт ПСЖ.
"Давайте шокируем футбольный мир": фанаты Ливерпуля начали сбор средств на трансфер Мбаппе
Неймар и Бернат продолжают восстановление после травм – бразилец даже частично тренировался с общей группой парижан. Кин все еще находится на изоляции из COVID-19. Под вопросом и голкипер Серхио Рико, который пропустил сегодняшнюю тренировку по личным причинам.
К слову, ответный матч между ПСЖ и Барселоной состоится уже завтра, 10 марта, начало в 22:00. В первой встрече французы одержали крупную победу (4:1), чем улучшили свои шансы на выход в следующий этап.
Барселона "виграла" дербі Мадрида, Баварія прибила Дортмунд, Сульшер шокував Пепа і перевершив Фергюсона – огляд вікенду