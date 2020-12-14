Спортивный директор ПСЖ Леонардо Араужо не в восторге снова встретиться с Барсой в плей-офф ЛЧ.

"За последние несколько лет мы много раз играли с Барселоной. Что делать? В этой команды прекрасные традиции. Играть с ними в 1/8 финала будет непросто, но в Лиге чемпионов иначе не бывает.

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Если у вас есть амбициозные цели и вы хотите пройти весь путь до конца, то придется играть с командами такого уровня", – цитирует Леонардо официальный сайт УЕФА.

Напомним, в прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов парижанам удалось добраться до финала турнира, где подопечные Тухеля минимально уступили Баварии.

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