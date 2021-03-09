"Надеюсь, результат будет иным, чем в первой встрече. Все зависит от того, как мы начнем игру, и от энергии, которую мы потратим на противодействие сопернику. ПСЖ продемонстрировал высокую результативность в первой игре. Барселона всегда выходит побеждать на любом поле и мы имеем для этого возможности. Если мы эффективны, нет ничего невозможного.

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В первом матче мы имели и положительные моменты. Но вы не можете сравнить поражения 2:0 и 4:1 (речь идет о камбэке с Севильей в Кубке Испании, – прим. "Футбол 24"). ПСЖ – это команда, которая стремится к максимуму в Лиге чемпионов. Чтобы иметь шансы на камбэк, нужно сыграть оба матча и быть очень эффективным. Мы настроены на победу.

Если Барселона надеется на камбэк, то нам нужен каждый игрок в лучшей форме. Если мы сможем, если Месси сможет выдать одну из лучших игр, то все возможно. Я не хочу давить на него одного. Вся команда должна показать себя с лучшей стороны", – приводит слова Кумана AS.

К слову, ответный матч между ПСЖ и Барселоной состоится уже завтра, 10 марта, начало в 22:00. В первой встрече французы одержали крупную победу (4:1), чем улучшили свои шансы на выход в следующий этап.

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