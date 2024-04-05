Вингер Барселоны Ламин Ямал не утруждает себя скромностью в прогнозах на первый матч против ПСЖ в рамках четвертьфинала ЛЧ.

"С большим энтузиазмом ожидаю игру. Это мой первый четвертьфинал ЛЧ, и я мечтаю выйти на поле. Надо просто играть в свой футбол и доминировать над ними.

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Когда Барса в последний раз выигрывала ЛЧ, мне еще не исполнилось даже 8. Днем мы с ребятами сыграли на детском турнире, а вечером праздновали эту победу.

Если забью, то стану самым молодым автором гола в ЛЧ, да? Никакого особого празднования не планирую. Футболку, наверное, заберут мои родители. Надеюсь, что вечер будет особенным. Прогноз – победа Барселоны 1:0 с моим голом", – заявил Ямал в комментарии Mundo Deportivo.

Напомним, ПСЖ примет Барселону 10 апреля, а ответный матч в Каталонии состоится 16-го. Победитель этой пары в полуфинале выйдет на Атлетико или Боруссию Д.

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