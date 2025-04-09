Многим болельщикам не хочется видеть команды вроде Астон Виллы в поздних раундах плей-офф ЛЧ, ведь их уровня недостаточно для конкуренции с грандами. Всем хочется топ-матчей. Впрочем, на эту историю можно взглянуть и иначе – как на определенное проявление олдскула, когда провинциальные клубы регулярно доходили до решающих матчей еврокубков. Когда турнир еще не выигрывали 3-4 одних и тех же грандов.

Астон Вилла впервые пробилась в ЛЧ впервые за 42 года, создав красивую сказочку. Бирмингемцы в текущем сезоне побеждали Баварию, делили очки с Ювентусом, устраивали перестрелки с Лейпцигом и Селтиком. Впрочем, стоит отметить, что еврокалендарь у "вилланов" действительно был простеньким – как и соперник в 1/8 финала (команда выбила Брюгге).

Сегодня придется встретиться с настоящим титаном европейского футбола. Этот титан летом остался без Мбаппе и до середины осени откровенно мучился в ЛЧ, но потом Луис Энрике провел тактические перестановки – в частности, перевел Дембеле на позицию центрфорварда и построил модель игры с максимальной универсализацией футболистов. И пошло.

ПСЖ исповедует максимально атакующий футбол, достигая результата через владение. К этому базису тренер добавил идею универсальности своих подопечных. Все игроки парижан, кроме центрбеков, часто обмениваются позициями, манипулируют схемой соперника, смещаются в разные зоны в зависимости от движений партнеров и тому подобное.

Как следствие, ПСЖ оформил досрочное чемпионство, до сих пор не потерпев поражений в Лиге 1. По результативности во всех турнирах парижане уступают только Барселоне (124 гола), а по ожидаемым голам они лидируют (118,6 xG). Как и по количеству ударов (878), попаданий в створ (365) и созданных моментов (235). Особенно поражает форма Дембеле – Усман является лучшим бомбардиром Европы в 2025 году, забив 25 голов.

Но не только атакой славится ПСЖ. Французский гранд своим персональным прессингом заставил отказаться от коротких розыгрышей даже такую силу, как Ливерпуль – а его отборы после потерь поражают агрессией и синхронностью действий. Подопечные Луиса Энрике в текущем сезоне провели 235 высоких возвратов мяча, что является лучшим показателем среди всех представителей топ-5 лиг.

Последний аспект особенно болезненный для Астон Виллы. На выходных бирмингемцы провели поединок с Ноттингемом, одержав волевую победу – однако "лесники" создали огромные проблемы, применив персональный прессинг во втором тайме. Владение мячом у подопечных Унаи Эмери упало с 90% до 75%, а после потерь "вилланы" не успевали перестраиваться.

Впрочем, команда все равно создала несколько классных моментов благодаря индивидуальному мастерству лидеров. Начало года явно им дается. Уоткинс, Роджерс и Рашфорд провели по 12+ результативных действий в 2025 году, а арендованный у ПСЖ Асенсио забил уже 8 голов, включая три в ЛЧ. Только у ПСЖ и Барселоны есть больше футболистов, которые набили двузначные цифры результативности после Нового года (по четыре).

Главной надеждой Астон Виллы остается тренерский штаб. Унаи Эмери построил очень гибкий коллектив – Бирмингемцы способны как "сушить" в схеме 4-4-2, так и выманивать соперника в прессинг ради молниеносных контратак. Кроме того, коллектив очень опасен на стандартах, после которых провел 13 голов в АПЛ.

Луис Энрике, в свою очередь, является догматичным тренером. Его ПСЖ чрезвычайно мощный, но предсказуемый. Это не значит, что Париж не может играть иначе – в том же матче на Энфилде французы адаптировались к давлению Ливерпуля, и выдержали режим "автобуса". Но все равно лучшие отрезки команда демонстрировала тогда, когда удавалось играть по базовым настройками.

Соответственно, ПСЖ частенько проседает в завершающей части встречи, когда лидеры устают, а сыгранность падает. Это – шанс для физически мощной Астон Виллы. Вообще, списывать претендента на английскую топ-4 еще до стартового свистка недопустимо. Особенно когда этого претендента возглавляет хитрый Унаи Эмери.

Кадровая ситуация

Травмированы: Ли Кан Ин (под вопросом) – Бэйли (под вопросом), Баркли

Дисквалифицированные: Маркиньос (ПСЖ)

Ориентировочные составы на матч ПСЖ – Астон Вилла

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Беральдо, Пачо, Нуну Мендеш – Жоау Невеш, Витинья, Фабиан Руис – Кварацхелия, Дембеле, Барколя

Астон Вилла: Мартинес – Кеш, Конса, Мингс, Динь – Камара, Тилеманс – Роджерс, Макгинн, Рэмзи – Рэшфорд

Прогноз "Футбол 24" – победа ПСЖ, но не разгром

Суперкомпьютер Opta дает крайне низкие шансы на успех Астон Виллы. 10 тысяч симуляций поединка зафиксировали победу ПСЖ в 64,2% случаев и лишь 16,2% побед бирмингемцев. ПСЖ забивал три гола Манчестер Сити (после двух пропущенных), крушил Ливерпуль дома (хоть и проиграл) и выдержал 120 минут Энфилде, а статистика парижан по сезону просто шокирует.

Унаи Эмери одержал всего 2 победы в 10 встречах с Луисом Энрике, причем обе были домашними. Астон Вилла же не выиграла ни в одном из 10-ти выездов во Францию. Учитывая эти и вышеупомянутые факторы, приходится прогнозировать победу ПСЖ – впрочем, вряд ли все будет решено на Парк де Пренс. Бирмингемцы должны сохранить шансы до ответного матча.