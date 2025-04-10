ПСЖ обыграл Астон Виллу в первом четвертьфинале Лиги чемпионов (3:1). Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".

Парижанам было бы наверняка обидно вылететь от Астон Виллы после героического камбэка в противостоянии с Ливерпулем. Именно такие мысли закрадывались, когда Роджерс вывел гостей вперёд.

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Однако парижане довольно быстро сравняли счёт благодаря меткости Дуэ, а в начале второго тайма Хвича Кварацхелия соорудил футбольный шедевр. Однако преимущество с разницей в один мяч было рискованным перед ответной встречей в Бирмингеме. Поэтому на последних секундах встречи парижане напряглись и усилиями Мендеша забили третий мяч.

Всего ПСЖ нанёс в этой встрече 29 ударов. Астон Вилла – всего лишь два.