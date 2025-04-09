В среду, 9 апреля, ПСЖ в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов принимал Астон Виллу (3:1). Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Лига чемпионов, 1/4 финала, первый матч

ПСЖ – Астон Вилла – 3:1

Голы: Дуэ, 39, Кварацхелия, 49, Мендеш, 90+2 – Роджерс, 35

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Уже на старте встречи Витинья попробовал на прочность Мартинеса с линии штрафной – Эмилиано действовал уверенно. Через мгновение аргентинец среагировал на удар Дембеле. ПСЖ продолжил атаковать, но до настоящей опасности не доходило. Гости же свой первый удар по воротам соперника нанесли лишь в середине тайма – капитан Виллы Макгинн стрельнул по воробьям.

На 35-й минуте Астон Вилла вышла вперед: Тилеманс рванул по левому флангу и успел из-под защитника прострелить направо, Доннарумма замешкался, не успел на перехват и Роджерс замкнул мяч в сетку на дальней штанге.

Через 4 минуты Мартинес едва не пропустил, в последний момент выбив на угловой. Однако после розыгрыша стандарта кипер Виллы был бессилен: Дуэ с левого фланга сместился ближе к центру и элегантно закрутил в дальнюю девятку.

Сразу после перерыва ПСЖ вышел вперед – Хвича из пределов штрафной с острого угла выстрелил под перекладину. Вскоре грузин мог оформить дубль, но мяч после его удара срикошетил от защитника на угловой.

Впоследствии Мартинес вновь спас Виллу от верного гола после быстрой атаки ПСЖ и удара Хакими. На 71-й минуте марокканец все-таки забил, но арбитр зафиксировал офсайд. Роджерс огрызнулся слабым ударом – без проблем для Доннаруммы. Уже в добавленное время Мендеш ворвался в штрафную, посадил Мартинеса на пятую точку и хлестким ударом поставив жирную точку в матче.

Повторная игра состоится во вторник, 15 апреля, в Англии.

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