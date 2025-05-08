Арсенал не смог выйти из последних четырех полуфиналов крупных турниров (Лига Европы 2020/21, Кубок лиги 2021/22, Кубок лиги 2024/25, Лига чемпионов 2024/25) – это самая длинная серия на этом этапе соревнований.

ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов, переиграв Арсенал в драматическом ответном матче

Если "канониры" прошли Реал во многом благодаря стандартам, то в матче с ПСЖ Арсенал пропустил первый гол после розыгрыша стандарта. С начала апреля ни одна команда АПЛ не пропустила больше голов со стандартов (исключая пенальти) во всех соревнованиях, чем Арсенал (5 – наравне с Ипсвичем).

Фабиан Руис и Ашраф Хакими расписались в воротах гостей, хотя ПСЖ мог забить и третий - Витинья не реализовал пенальти. Лондонцы ответили только одним голом на 76-й минуте – забил Сака.