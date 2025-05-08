ПСЖ – Арсенал: УЕФА определил лучшего игрока решающего полуфинала Лиги чемпионов
08:30 - Читати українською
Защитник ПСЖ Ашраф Хакими получил признание за свое выступление в Лиге чемпионов.
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27’ Фабиан Руис
72’ Ашраф Хакими
27’ Фабиан Руис
72’ Ашраф Хакими
Ашраф Хакими стал главным героем полуфинального поединка Лиги чемпионов, в котором ПСЖ одержал победу над Арсеналом со счетом 2:1.
Пижонский пенальти Витиньи в видеообзоре матча ПСЖ – Арсенал – 2:1
Правый защитник не только отработал в защите, но и отметился важным голом на 72-й минуте, сделав решающий вклад в выход команды в финал.
В этом сезоне в активе Хакими уже 7 забитых мячей и 14 результативных передач в 45 клубных матчах.
В решающем матче турнира парижане встретятся с Интером.
ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов, переиграв Арсенал в драматичном ответном матче
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