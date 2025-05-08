Защитник ПСЖ Ашраф Хакими получил признание за свое выступление в Лиге чемпионов.

Ашраф Хакими стал главным героем полуфинального поединка Лиги чемпионов, в котором ПСЖ одержал победу над Арсеналом со счетом 2:1.

Пижонский пенальти Витиньи в видеообзоре матча ПСЖ – Арсенал – 2:1

Правый защитник не только отработал в защите, но и отметился важным голом на 72-й минуте, сделав решающий вклад в выход команды в финал.

В этом сезоне в активе Хакими уже 7 забитых мячей и 14 результативных передач в 45 клубных матчах.

В решающем матче турнира парижане встретятся с Интером.

ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов, переиграв Арсенал в драматичном ответном матче