"Я не готовлю что-то особенное. Речь идет о переживании конкретной даты, конкретного матча. Я думаю, что именно такое состояние ума должно быть у команды, мы это заслужили. Мы должны сыграть свой ответный матч и победить.

ФИФА выгодно, чтобы в финал Лиги чемпионов вышли ПСЖ и Интер – есть причина

Мне повезло знать Микеля Артету, когда я был игроком. Он был очень молодым, и я помню его как сильную личность. Он был великим игроком, теперь великий тренер. Я желаю ему всего наилучшего, но не в завтрашнем матче.

Наши преимущества? Я не думаю, что у команды есть одна линия, которая превосходит другую. Думаю, что это большой успех этого ПСЖ. Мы стараемся повторить тот же механизм каждый матч. Это нелегко сделать, это требует очень четкого мышления и принципов. Завтрашний матч будет тяжелым. Он сложный на бумаге, но мы постараемся повторить то, что мы делали с первого дня. С нашим качеством я вижу преимущества.

Наша команда получила много похвал за то, как она играет и атакует. Футбол – это зрелище. Я думаю, мы этого достигли. Если похвала идет от людей, которые не являются нашими болельщиками, и связана с нашими выступлениями, это замечательно.

Мы обязательно будем страдать, потому что наши соперники имеют неблагоприятный результат. Нам нужно максимально соответствовать своей игре в первом матче, чтобы выиграть ответный матч и остаться верными своим идеям.

Результат определяет все. Матч может сложиться так или иначе. Если матч сложится не так, как мы хотим, мы постараемся вести себя так же, как в первом матче. Но ответный матч будет совсем не похож на первый.

Дембеле? Он тренировался с командой два дня. Завтра он будет в моем распоряжении.

Кого хочу видеть соперником в финале? Я вспотел, просто думая о полуфинале между Барсой и Интером. Я хочу только одного в финале: чтобы там был ПСЖ. У меня есть определенное прошлое, и эта любовь, эта привязанность, которую я испытываю к Барсе, никогда не исчезнет", – приводит слова Луиса Энрике RMC Sport.

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