ПСЖ в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25 принимает Арсенал. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Ответный матч 1/2 финала ЛЧ ПСЖ – Арсенал начнется в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу парижского клуба.

ПСЖ – Арсенал: анонс ответного матча полуфинала Лиги чемпионов

Александр Зинченко прогнозируемо попал на банку. Также мимо основы пролетел Усман Дембеле. Нападающий еще в Лондоне получил растяжение мышцы подколенного сухожилия правого бедра, но французские СМИ ожидали увидеть его в старте на ответный матч. Луис Энрике оставил его в запасе.

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш – Невеш, Витинья, Фабиан Руис – Хвича, Барколя, Дуэ

Запасные: Сафонов, Тенас, Рамуш, Дембеле, Ли Кан Ин, Эрнандес, Маюлу, Заир-Эмери, Беральдо, Тап, Мбай

Арсенал: Райя – Тимбер, Салиба, Кивиор, Льюис-Скелли – Эдегор, Партей, Райс – Сака, Мерино, Мартинелли

Запасные: Нету, Сетфорд, Тирни, Уайт, Зинченко, Троссар, Жоржиньо, Стерлинг, Калафьори, Батленд-Оедеджи, Генри-Френсис, Нванери

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