Оптимальный состав Арсенала и существенная потеря ПСЖ

В первой встрече лондонцам не мог помочь дисквалифицированный Парти, что повлекло за собой структурные изменения в тактике Арсенала. Райсу пришлось стать ключевым опорником, а Мерино отошел вглубь с позиции фальшивого форварда – как следствие, команда потеряла слаженность в обороне, высокий темп передач Томаса и рывки Деклана на чужую треть. Все завершилось минимальным поражением "канониров".

Но в ответном матче Парти снова был доступен, что позволило выпустить оптимальный состав – тот, который громил Реал. Правда, почти такая же "одиннадцатка" сыграла полный матч против Борнмута на выходных, поэтому возникали вопросы относительно физической готовности гостей. Бегать в Париже надо было много.

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Луис Энрике, в свою очередь, повторил основу с поединка на Эмирейтс. Единственным исключением стало отсутствие Дембеле – он так и не успел восстановиться от травмы, поэтому остался в запасе. Это могло ограничить ПСЖ в плане открытий в позиционных атаках, но критически повлиять на структуру данная потеря не могла. Атакующая группа французов постоянно обменивается позициями, и каждый может выполнить роль каждого.

Арсенал поставил все на прессинг и переходные фазы

Выход основы в матче с Борнмутом выглядел еще более странным после того, как стала понятной тактика "канониров" на ПСЖ. Лондонцы не желали затягивать свой билд-ап длительными перепасовками внизу – в глаза бросалась так называемые "прямые длинные" розыгрыши, то есть выносы от Раи или центрбеков.

Эта идея была грамотно обставлена. Как правило, выносы шли на правый фланг, куда стягивались Тимбер, Эдегор, Сака, а отчасти еще и Мерино и Парти. Все остальные футболисты тоже поддерживали плотность в зоне отскока. Цель – выиграть подборы или же зажать парижан интенсивным давлением без мяча, уничтожая возможность контрвыпада в зародыше.

Но Арсенал действовал так не только при розыгрышах от ворот. Точно таким же образом команда работала после аутов. Вообще, гости старались сводить всю игру к борьбе за ничейные мячи. Если это удавалось – подопечные Микеля Артеты проводили контрвыпад. Основной акцент "канониры" делали на своем сильном правом фланге.

Кроме того, британцы активно включали высокий прессинг и бешеный контрпрессинг. Особенно в отборах выделялись Парти, Льюис-Скелли и Сака. Вся идея крутилась вокруг избежания сценария, в котором придется взламывать оборону ПСЖ в статике, с позиционных атак – в таких условиях подопечные Микеля Артеты создают слишком мало. Англичане максимально ускоряли игру.

В целом план работал, но по ходу первого тайма стала заметной критическая проблема – Арсеналу не хватало людей в финальной фазе атак. В поединке с Реалом зоны завершения закрывали минимум три "канонира", среди которых были и центрхавы, а сзади располагался еще один футболист для подбора. На Парк де Пренс же парижские защитники всегда находились в численном большинстве.

Большое количество контрвыпадов Арсенала завершалось кроссами или фланговыми врываниями – но прострелы / кроссы гостей шли в никуда, а обыграться в штрафной было не с кем! Причина такого футбола крылась в убийственных контратаках ПСЖ. Лондонцы боялись пренебрегать балансом позади. Тем более, что команда Луиса Энрике очень быстро продемонстрировала, почему рисковать лишний раз не следует.

Арсенал выдал ураганный старт, но был ошарашен контрвыпадами ПСЖ

Подопечные Микеля Артеты прижали ПСЖ в начале встречи, создав три голевых возможности еще в первые 10 минут. Так, на 3-й Сака отобрал мяч после собственной же потери и выполнил навес – Райс замыкал головой из центра штрафной, но мяч прошел рядом со штангой.

Еще через минуту Парти вбросил аут на линию вратарской, а Маркиньос не смог выбить мяч. Мартинелли оказался на подборе, пробив с нескольких метров – Доннарумма спас ПСЖ!

На 8-й же минуте ситуация повторилась, только теперь аут выбили на ногу Габриэлю. Бразилец вколотил метров с 12-ти в правый нижний, однако Доннарумма снова парировал! Удар был настолько сильным, что Джиджи пришлось оказывать медицинскую помощь.

Впрочем, после этого отрезка сказались вышеупомянутые проблемы Арсенала. Париж был слишком сильным на открытом пространстве. Первые же три нормальных контратаки могли похоронить лондонцев. Уже на 17-й минуте Хвича получил заброс на ход, обыгрался с Дуэ и пробил с левого угла штрафной – Рая не мог выручить, но "канониров" спасла стойка!

На 23-й же минуте Барколя перехватил пас Салиба и организовал контратаку 2-в-1. Брэдли покатил в штрафную на Дуэ, а тот пробил низом. Получилось слишком просто для голкипера.

Еще через четыре минуты Кварацхелия набрал ход по левому флангу, отрываясь от Райса. Деклан сбил Хвича в подкате и заработал желтую, а ПСЖ заработал штрафной. Он стал роковым для северных лондонцев. Парти выбил навес со стандарта – впрочем, Фабиан Руис оказался на подборе и классно обработал мяч корпусом, убрав Томаса с пути. А потом испанец вколотил в правую девятку. 1:0!

Теперь Арсенал должен был забивать дважды. Еще через минуту Париж мог окончательно добить Арсенал – Хвича запустил Барколя в штрафную, а тот качнул Льюиса-Скелли и оказался перед Раей. И снова гостей спас плохой удар.

Очевидно, что после такого шока Арсенал существенно ограничил численность игроков на финальной трети. Хотя в целом план работал хорошо – ПСЖ постоянно терял мяч под прессингом и контрпрессингом "пушкарей". Просто гости не могли конвертировать этот успех в нормальное завершение.

Арсенал таки совершил драму в полуфинале

После перерыва подопечные Микеля Артеты попытались прибавить в смелости. Нельзя сказать, что это слишком ухудшило ситуацию для ПСЖ, но в первые 20 минут парижане почти не имели контратак с перспективным завершением. Арсенал же создал полтора хороших момента.

За камбэк в Париже взялся отвечать Сака. Так, на 58-й минуте Букайо едва не забил "сухим письмом", направив мяч под перекладину с углового. Доннарумма не спал.

На 63-й же Сака сместился на правый угол штрафной и нанес обводящий удар в дальнюю девятку. И снова помешал Доннарумма – Джиджи выполнил фантастический сейв! Казалось, что Арсенал вот-вот возродит интригу.

На 65-й же минуте Сака упал в штрафной, а ПСЖ мгновенно провил контратаку. В ее финале Хакими выстрелил с левого края штрафной площади, однако Льюис-Скелли заблокировал. После этого включился VAR – все подумали о пенальти в пользу Арсенала, но видеоповтор заметил руку Льюиса-Скелли при выстреле Ашрафа.

Арбитру ничего не осталось, кроме назначения пенальти. Витинья взялся его исполнять, по-пижонски топчусь к мячу – и пробив в правый нижний. И не забив! Рая спас лондонцев.

Впрочем, счастье Арсенала продолжалось недолго. Уже на 72-й минуте Хвича пробежал по левому флангу и выдал пас в зону перед штрафной, а Парти там не успел накрыть Хакими. Ашраф перевел мяч под правую и зарядил в левую девятку. 2:0! По сумме двух матчей ПСЖ повел 3:0.

Но Арсенал не сдался, довольно быстро отыгравшись. Свежий Троссар получил заброс на ход левым флангом, после чего выполнил кросс в штрафную. Там оставался только Сака, но удачный рикошет от Маркиньоса направил мяч в ноги Букайо. Тот забил первый гол лондонцев в противостоянии.

Но он остался последним...