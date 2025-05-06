"Если Арсенал останется в игре до последних 15-20 минут и сможет забить, у них будет шанс. Тогда давление трибун, вместо того чтобы помогать ПСЖ, начнет играть против них. Ведь все ждут от них не просто финала, а победы в Лиге чемпионов.

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Да, ПСЖ хорошо сыграл на Эмирейтс, а Арсенал выглядел не слишком ярко, но в ответном матче все будет иначе. Я уверен, что на этот раз они покажут лучшую игру", – приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, первый поединок между Арсеналом и ПСЖ завершился минимальной победой парижан (0:1). Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов состоится уже завтра, 7 мая, начало в 22:00.

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