В лагере Арсенала перед первым полуфиналом против ПСЖ будто что-то чувствовали. Руководство подавало протест из-за первой игры в Лондоне, ведь “канониры” на основном этапе финишировали выше и парижан, и Реала – а решающий матч снова пришлось проводить на выезде. После жалобы англичан правила изменили.

"Мы здесь, чтобы творить историю": Артета – о шансах Арсенала отыграться против ПСЖ

Но начинать все равно надо было на Эмирейтс. Возможно, на хозяев давил тот факт, что дома надо обеспечить максимальный гандикап – но более важной стала потеря Парти, которая капитально поломала игру в центре поля. Так или иначе, Арсенал потерпел минимальное поражение в счете, но по игре фиаско показалось более объемным.

Во-первых, подопечные Микеля Артеты оказались не готовы к опусканию Дембеле аж в опорную зону, в результате чего быстро повторился гол ПСЖ из матча на Энфилде. Где-то с середины первого тайма команда адаптировалась, но к такому Микель Артета должен был подготовить еще на теории.

Во-вторых, защитники Арсенала крайне слабо выглядели в борьбе с быстроногими вингерами ПСЖ. Тот же Хвича и ассист выполнил, и трех защитников обыгрывал, и пенальти мог заработать. Безумные проблемы возникали и с Дуэ. Опять же – несколько позже их рейдами сумели овладеть, но ситуации с рывками парижан на пространстве откровенно пугали фанов "канониров".

Да и их команду тоже. Арсенал не разыгрывал стандарты через короткие передачи, опасаясь контратак ПСЖ. Кроме того, Салиба не шел в штрафную, хотя обычно Уильям давит на защитников и голкипера до последнего (его чисто физически очень трудно сдержать).

В-третьих, Арсенал ужасно проявил себя в позиционном наступлении, ничего не создав после 56-й минуты. Лондонцы хорошо атаковали на пространстве, а также неплохо выходили из-под давления на собственной половине поля – но дальше дела шли слабо. В первом тайме слабо работал переход из билд-апа в фазе развития атаку, а после перерыва не удавалось перейти в фазу завершения.

Частично эта проблема была связана с дисквалификацией Парти, в результате которой дополнительную оборонительную работу получил Райс, а Мерино пришлось больше отрабатывать позади. Им не хватало слаженности как у своих ворот, так и у чужих. К тому же Райс не смог открываться под проникающие передачи в штрафную или протягивать туда мяч на дриблинге, ведь начинал со слишком низких позиций.

Как показал матч с Борнмутом на выходных, эта проблема уже не должна прослеживаться в Париже. Парти вернулся в опорную, а Райс стал терроризировать классными обыгрышами со своевременными рывками за спину центрбекам. Собственно, Деклан и гол забил.

Мерино же благодаря камбэку Томаса сможет действовать в роли фальшивой девятки – за время отсутствия Хаверца баскский центрхав успел трансформироваться в мобильного нападающего. Во многом, ПСЖ забил гол именно из-за потери привычек, присущих полузащитникам. Микель высунулся в персональный прессинг (не оценив пространство), а в завершение не переключился на Дембеле перед штрафной (хотя должен был делать это "на автомате").

Поединок против Борнмута, между прочим, завершился поражением Арсенала. С одной стороны, не по игре – "вишни" забили дважды со стандартов, а так особого ничего и не создали. С другой стороны, "канониры" выглядели крайне вайлувато после 55-й минуты, снова провалившись в позиционной атаке. Кроме того, пропущенные голы со стандартов – это давняя проблема северных лондонцев, ведь 40% ударов после штрафных / угловых / аутов завершаются голами в воротах Раи.

Этот факт пугает, хотя ПСЖ тоже слишком много пропускает в таких ситуациях. 21% всех допущенных парижанами моментов прилетел именно после них. Собственно, в Лондоне они и пропустили после навеса со штрафного, который легко замкнул Мерино – французов спас офсайд. Именно поэтому Арсенал превращал в стандарт любую остановку в игре.

Гораздо больше лондонских фанов тревожит другой факт. Три из четырех полуфиналистов выставили на матчи чемпионата резервный состав – и лишь Микель Артета поставил на Борнмут основу. Принимать такое решение перед ответным матчем в полуфинале ЛЧ, где надо отыгрываться с 0:1, да еще и против такого страшного ПСЖ... Это какой-то абсурд. У многих болельщиков Арсенала почти исчезла вера в камбэк.

Впрочем, списывать северных лондонцев рано. ПСЖ тоже есть за что переживать. Вторая встреча с Астон Виллой продемонстрировала, что парижане страдают ментальной нестабильностью – они просто бросили играть после 2:0 в свою пользу, а их оборону просто уничтожали. Поединок на Эмирейтс тоже разочаровывал, ведь после крутого старта команда потеряла контроль над игрой, так до конца его и не вернув.

Есть и чисто тактические проблемы. Самая главная из них проявилась совсем недавно – Астон Вилла и Ницца нанесли поражения ПСЖ, систематически перегружая опорную зону. Соперники открывались таким образом, чтобы Невеш, Витинья и Фабиан Руис высунулись из центра, а в свободное пространство заходил четвертый игрок. Арсенал тоже так попробовал, заполняя пространство Льюисом-Скелли.

Для Майлза смещения в центре являются базовыми, что ухудшало ситуацию. На свободного футболиста должен был выдергиваться кто-то из обороны, что открывало щели для врываний за спины. Луис Энрике выбрал наиболее странный вариант, отправляя на подстраховку Хакими – ему приходилось преодолевать значительную дистанцию, но Ашраф не успел, обыгрывался на дриблинге или зависал между позициями.

Теперь же центр поля сможет прошивать еще и Райс, который получит больше свободы. Наличие Парти – тоже огромный плюс, ведь он и без мяча устойчив, и имеет высокий темп передач, и любит комбинировать на флангах. Арсенал получит значительно больше гибкости в атаке.

Но сможет ли оборона сбалансировать все это? Вингеры ПСЖ закошмарили "канониров" в первые 20 минут, а свежие нападающие выходили один на один в последние 15 – да и врывание Фабиана Руиса из глубины не следует забывать (он даже пробивал в стойку).

В обще атакующую статистику ПСЖ даже трудно поверить. По результативности во всех турнирах парижане уступают только Барсе (135 голов), а по ожидаемым забитым они лидируют среди всех представителей топ-5 лиг (138,2 xG). Также Париж является первым в Европе по количеству ударов (1012), попаданий в створ (420) и моментов (250+). Особенно поражает форма Дембеле – Усман является лучшим бомбардиром ведущих чемпионатов в 2025 году, забив 25 мячей.

Тем не менее, уж слишком много моментов в Лондоне французы не создали, а по всем статистическим показателям защита Арсенала остается лучшей в Лиге чемпионов (или второй после Интера).

ПСЖ тем же похвастаться не может. Достаточно вспомнить, как Рашфорд кромсал оборону Луиса Энрике в Бирмингеме – а тут и Сака, и Мартинелли на флангах. Вингеров Арсенала упомянуто не просто так. Они должны были забивать в лондонской встрече (Доннарумма спас), а тот же Хакими страшно уязвим в игре 1-в-1 – Ашраф побеждает только в 40% подобных дуэлей. "Канониры" умело этим пользовались.

С Нуну Мендешем так просто не будет, но тот же Сака взял моду время от времени переходить налево (когда-то он там и начинал). И такие переходы тоже создавали моменты. Впрочем, у Луиса Энрике есть свои козыри.

Арне Слот называл ПСЖ наиболее совершенным соперником. Париж остается таковым практически для всех. Коллектив демонстрирует догматичный футбол, работая от владения, но Луис Энрике отточил стиль едва ли не до идеала. Его фундаментом является бешеная универсализация, в результате которой 8 из 10 полевых футболистов могут оказаться в любой позиции – и все это будет эффективно работать

Показательно, что в составе есть сразу четыре футболиста, которые были привлечены к 5+ голам в Лиге чемпионов 2024/25 – это Дембеле (10, Хакими (7), Барколя (7) и Дуэ (5). Данный факт много говорит о разнообразии векторов и вариантов атак. Еще больше о нем свидетельствует статистика участия в комбинациях с ударным завершением.

Именно эта мобильность и вылилась в пропущенный гол. Впрочем, Арсенал тоже гибкий – чего только стоит схема с тремя "десятками" в центре, которая нивелировала атаки Реала и создавала большинство при позиционных атаках. А парижане тоже не всегда готовы к нестандартным перемещениям.

Прессинг и контрпрессинг у ПСЖ крайне сильный, однако шокировать им Арсенал не удалось (в отличие от Ливерпуля). Лондонцы по эффективности продвижений под давлением на собственной половине превосходят 92% команд АПЛ. Впрочем, у Парижа похожая история – благодаря интеллекту Невеша и Моутиньо французы имеют каналы для передач даже в самых трудных условиях.

Словом, соперники относительно равны. Да, за французов играет фактор отдыха на выходных, но выход основой против Борнмута не следует слишком переоценивать. Одной из главных достоинств лондонцев в текущем сезоне стала фантастическая физуха – перебегать "канониров" просто нереально. Например, Эдегор, Мерино и Райс в первом тайме с Реалом на Эмирейтс пробежали на три километра больше лучшего мадридца.

Вряд ли нас ждут 4:3, как во вторник на Джузеппе Меацца, но полуфинал на Парк де Пренс обещает стать хорошим по-своему.

Кадровая ситуация

Травмированы: Кимпембе – Жоржиньо, Габриэл, Хаверц, Жезус, Томиясу – все из Арсенала

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч ПСЖ – Арсенал

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш – Невеш, Витинья, Фабиан Руис – Хвича, Дембеле, Дуэ

Арсенал: Рая – Тимбер, Салиба, Кивиор, Льюис-Скелли – Эдегор, Парти, Райс – Сака, Мерино, Мартинелли

Прогноз "Футбол 24" – тотал больше 2,5

Теоретически фаворитом является ПСЖ. Французы играют дома, у них есть преимущество в один гол, их кадровая ситуация – идеальная. К тому же, они почти одинаково сильны во всех режимах игры с мячом. Команда не слабее Арсенала при атаках на пространстве, однозначно мощнее в позиционной атаке и очень устойчива под давлением.

Без мяча убедительнее действуют "канониры", которые не имеют структурных провисаний в позиционной защите и неплохо балансируют атаку. Впрочем, при обороне на стандартах соперники одинаково уязвимы. А голкиперы – одинаково прекрасны, хотя у Раи явно лучше идет игра ногами.

Перебирать по десятому кругу плюсы и минусы команд не станем. Они плюс-минус бьют друг друга. Кажется, в Париже все будет зависеть от трех факторов – тактической подготовки (здесь Энрике не удивит, а вот Артета может), реализации (здесь ПСЖ эффективнее) и случайностей.

Матч может завершиться с любым счетом – и даже серия пенальти кажется вполне вероятной. Прогноз относительно победителя не дадим, но в тотал больше 2,5 почему-то верится. Арсеналу так или иначе необходимо забивать дважды, а значит ПСЖ получит пространство. Вряд ли после четырех пропущенных голов от Кристал Пэлас и Борнмута лондонцы завершат "сухо".

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