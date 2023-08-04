Суперкубок Нидерландов

Фейеноорд – ПСВ – 0:1

Гол: Ланг, 79

ПСВ выиграл Суперкубок Нидерландов третий сезон подряд. В двух предыдущих сезонах эйндховенцы дважды брали верх над Аяксом (4:0 и 5:3), сейчас же от них пострадал новый чемпион страны – Фейеноорд.

РБ Лейпциг арендовал одного из самых талантливых игроков мира – ПСЖ подписывал его дважды

Единственный мяч в роттердамской встрече был забит в концовке – отличился новичок ПСВ Ноа Ланг, который перешёл из Брюгге. Команда Петера Боса взломала оборону чемпиона при помощи трёхходовки. Исмаэль Сайбари избежал офсайдной ловушки и ворвался в штрафную Фейе, чтобы в одно касание перевести мяч на набегающего Ланга – и Ноа не подвёл. Большая доля заслуги в этом взятии ворот принадлежит также Оливье Боскальи, который длинной передачей вперёд начал голевую атаку.