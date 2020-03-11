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ПСВ определился с новым тренером – специалист возглавит команду летом

18:41 75 Читати українською
ПСВ определился с новым тренером – специалист возглавит команду летом
Роджер Шмидт / Сайт ПСВ

ПСВ нашел замену для Эрнеста Фабера, который исполняет обязанности главного тренера.

Нидерландский клуб на своем официальном сайте объявил о договоренности с Роджером Шмидтом.

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Немецкий специалист возглавит команду только летом, а до конца сезона "фермеров" доведет Фабер. В декабре прошлого года временный тренер заменил легендарного Марка ван Боммеля и смог улучшить результаты. ПСВ одержал четыре победы в последних 5 турах Эредивизи и сохранил шансы на верхнюю тройку турнирной таблицы.

Роджер Шмидт известен по работе в леверкузенском Байере с 2014 по 2017 годы. Его последним клубом был китайский Бэйцзин Гоань, который он покинул летом прошлого года.

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ПСВ ПСВ Нидерланды Роджер Шмидт Роджер Шмидт Эрнест Фабер Эрнест Фабер
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