В четверг в 1/8 финала турнира прошли первые поединки. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига конференций, 1/8 финала

Марсель – Базель – 2:1

Голы: Милик, 19 (пен.), 68 – Эспозито, 79

Лестер – Ренн – 2:0

Голы: Олбрайтон, 30, Ихеаначо, 90+3

Буде-Глимт – АЗ – 2:1

Голы: Пеллегрино, 39, Сольбаккен, 90 (пен.) – Абухляль, 73

ПСВ – Копенгаген – 4:4

Голы: Гакпо, 21, 70, Доан, 50, Захави, 85 – Йоганнессон, 6, Бьель, 23, 78, Лерагер, 43

Нереализованный пенальти: Гакпо, 63 (ПСВ)

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Марсель в первом матче за выход в четвертьфинал Лиги конференций одолел Базель. Судьбу встречи решили два точных удара Аркадиуша Милика: в первом тайме поляк открыл счет с пенальти, а после перерыва с игры попал в девятку. Эспозито к концу матча один гол отквитал, но этого оказалось мало для успешного итога поединка.

Лестер не без проблем справился с Ренном. Хозяева впервые забили в середине первого тайма – второго гола пришлось ждать больше часа. Уже в добавленное время Ихеаначо точным ударом наметил неплохие перспективы для англичан на четвертьфинал.

Настоящий триллер устроили ПСВ и Копенгаген. Датчане вышли вперед уже в начале матча. Пропустив в середине тайма – копенгагенцы буквально в следующей атаке снова повели, а за мгновение до перерыва вообще сделали серьезную заявку на победу. После отдыха нидерландцы снова сократили счет до минимума, а впоследствии имели шанс восстановить статус-кво, однако автор первого гола с пенальти не сумел оформить дубль. Коди сумел реабилитироваться уже через семь минут, точно пробив низом по центру ворот. В конце поединка команды снова обменялись голами, расписав феерическую ничью 4:4.

В еще одном матче сенсация розыгрыша Лиги конференций и обидчик Зари в групповом этапе – Буде-Глимт одолел АЗ. Забив в середине первого тайма, хозяева позволили сопернику сравнять после перерыва, однако на последней минуте благодаря пенальти вырвали победу.

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